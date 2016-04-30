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أحداث حلب اليوم: مجلس حكماء المسلمين والسعودية يدينان قصف مستشفى حلب

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أحداث حلب اليوم: مجلس حكماء المسلمين والسعودية يدينان قصف مستشفى حلب أحداث حلب اليوم: مجلس حكماء المسلمين والسعودية يدينان قصف مستشفى حلب
ركزت أخبار سوريا اليوم، على مطالبة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، منظمات حقوق الإنسان والضمير الإنسانى، بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأبرياء فى مدينة حلب.

أخبار سوريا اليوم
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كما استنكر مجلس الحكماء - فى بيان له اليوم السبت - بشدة عمليات القصف الوحشى التى شهدتها مدينة حلب السورية من استهداف للمستشفيات والمنازل والأسواق والمدارس والمساجد، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء وتشريد العديد من الأسر، وأكد أن استمرار هذه المأساة الإنسانية ينذر بكارثة وفاجعة إنسانية كبرى ستكون وصمة عار فى جبين الإنسانية.

واهتمت أخبار سوريا اليوم بإدانة المملكة العربية ، للغارات التى تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب، والتى أدت إلى تدمير مستشفى، يدار من قبل منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء.

وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية فى تصريحات مساء الجمعة، "إن هذا العمل الإرهابى يضرب بعرض الحائط اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، ويسعى إلى إجهاض المساعى الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسى للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السورى".

وأعرب رئيس تيار الغد السورى، أحمد الجربا، عن استغرابه من دعوة المجتمع الدولى لحل سياسى فى ظل استهداف نظام الأسد للمدنيين فى سوريا.

وعلق الجربا، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، على مجزرة حلب السورية بقوله: "هل يعقل أن فى حلب، يموت أطفال ونساء بالقصف، وترمى البراميل الحارقة فوق المدارس والمشافى، ويموت الأطباء فى قصف الطائرات؟ ويحدثنا العالم عن حل سياسى!!".

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