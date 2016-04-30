فرنسا تزيد عدد جنودها في ساحل العاج بعد هجوم

قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان يوم السبت إن بلاده تعتزم مضاعفة عدد جنودها تقريبا في ساحل العاج وذلك خلال زيارة وضع فيها باقة من الزهور في موقع هجوم استهدف سياحا وأسفر عن مقتل 19 شخصا.

ووضع الوزير باقة الزهور على شاطئ في منتجع جراند بسام الذي يقع على بعد 40 كيلومترا من أبيدجان حيث أطلق مسلحون النار على سياح قبل اقتحام فنادق الشهر الماضي.

وأعلن فرع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن الهجوم الذي قتل فيه أربعة فرنسيين.

وبحسب رويترز قال لو دريان إن فرنسا ستزيد عدد جنودها في ساحل العاج من 550 جنديا إلى 900.

وأضاف الوزير “نحتاج إلى تعزيز التنسيق في قدرات المخابرات بالتزامن مع قدرة التدخل في منطقة غرب أفريقيا كلها.”