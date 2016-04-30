وزير الدفاع العراقي: سيتم التعامل بحزم مع من يعتدي على الممتلكات ويخرق القانون

طالب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي القيادات العسكرية بحماية الممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة والتعامل بشدة وحزم مع من يحاول الاعتداء على الممتلكات والمؤسسات أو يخرق القانون والنظام.

وأكد وير الدفاع العراقي أن واجب القطاعات العسكرية هو محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن التطورات السياسية في بغداد يديرها السياسيون وان الموقف مسيطر عليه.

ودعا العبيدي- في اتصالات هاتفية اليوم السبت القيادات الميدانية في قواطع العمليات بالعراق إلى اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة وعدم إعطاء الفرصة للتنظيمات الإرهابية لاستغلال الموقف الراهن.

وأشاد وزير الدفاع العراقي بدور القوات المسلحة العراقية في تعاملها الإنساني والحضاري مع المتظاهرين، وزوار مرقد الإمام موسي بن جعفر الكاظم شمالي بغداد ووجه باستمرار تقديم الحماية للزوار والمتظاهرين.

أ ش أ