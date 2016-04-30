أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الدفاع العراقي: سيتم التعامل بحزم مع من يعتدي على الممتلكات ويخرق القانون

Google+ Print
وزير الدفاع العراقي: سيتم التعامل بحزم مع من يعتدي على الممتلكات ويخرق القانون وزير الدفاع العراقي: سيتم التعامل بحزم مع من يعتدي على الممتلكات ويخرق القانون

وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي

طالب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي القيادات العسكرية بحماية الممتلكات الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة والتعامل بشدة وحزم مع من يحاول الاعتداء على الممتلكات والمؤسسات أو يخرق القانون والنظام.

وأكد وير الدفاع العراقي أن واجب القطاعات العسكرية هو محاربة الإرهاب، لافتا إلى أن التطورات السياسية في بغداد يديرها السياسيون وان الموقف مسيطر عليه.

ودعا العبيدي- في اتصالات هاتفية اليوم السبت القيادات الميدانية في قواطع العمليات بالعراق إلى اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة وعدم إعطاء الفرصة للتنظيمات الإرهابية لاستغلال الموقف الراهن.

وأشاد وزير الدفاع العراقي بدور القوات المسلحة العراقية في تعاملها الإنساني والحضاري مع المتظاهرين، وزوار مرقد الإمام موسي بن جعفر الكاظم شمالي بغداد ووجه باستمرار تقديم الحماية للزوار والمتظاهرين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا