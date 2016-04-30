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العبادي يدعو لسلمية التظاهر والعودة للأماكن المخصصة وحماية المؤسسات العراقية

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العبادي يدعو لسلمية التظاهر والعودة للأماكن المخصصة وحماية المؤسسات العراقية العبادي يدعو لسلمية التظاهر والعودة للأماكن المخصصة وحماية المؤسسات العراقية

حيدر العبادي

دعا القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المتظاهرين إلى العودة إلى المناطق المخصصة للتظاهر والالتزام بسلميتها وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومؤسسات الدولة التي هي ملك جميع العراقيين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس الوزراء العراقي برفقة قادة الأجهزة على الوحدات الأمنية المسؤولة عن تأمين المنطقة الخضراء، حيث تابع عمل الأجهزة الأمنية في تطبيق الخطة التي تم وضعها لمتابعة التطورات بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء.

وطمأن العبادي الشعب العراقي أن الأوضاع في مدينة بغداد تحت سيطرة القوات الأمنية، مؤكدًا أنه يعمل من أجل خدمة شعب العراق وتحقيق تطلعاته.

أ ش أ

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