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"تموين الإسكندرية" تضبط رنجة وسردين فاسدة خلال حملاتها قبل شم النسيم

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"تموين الإسكندرية" تضبط رنجة وسردين فاسدة خلال حملاتها قبل شم النسيم "تموين الإسكندرية" تضبط رنجة وسردين فاسدة خلال حملاتها قبل شم النسيم
واصلت مديرية بالإسكندرية حملاتها المتكررة، على الأسواق قبل عيد شم النسيم، وتمكنت حملة رقابة المديرية من ضبط 32 صندوق رنجة متغيرة الخواص غير مدون عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، وتمت مصادرة الكمية.

وضبط 60 صفيحة سردين مملح متغيرة الخواص وغير صالحة لاستهلاك، ومصادرة الكمية، وكذا ضبط 126 كرتونة مقرمشات سناكس وبطاطس أنواع وطعوم مختلفة منتهية الصلاحية.

من جهة أخرى، تحررت 4 محاضر إثبات حالة ضد مخابز بلدية، لوجود أرصدة من الخبز ع مكينة صرف الخبز ولا يوجد ما يعادلها من كميات الدقيق منصرفة للمخبز بمقدار 387 و135 جوالاً و242 جوالاً و698 جوالاً، وتحررت 7 محاضر ضد مخابز حرة تعمل بدون ترخيص.

تحررت 3 محاضر ضد بدالين مخالفين، و12 محاضر ضد موزعى بوتاجاز مخالفين، و4 محاضر ضد مخابز بلدية لامتناعها عن إعطاء بون صرف الخبز للمستهلك.
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- بالصور.. ضبط 243 كيلو رنجة و81 كيلو كبدة فاسدة قبل عيد شم النسيم بالإسكندرية
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مصر 365

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