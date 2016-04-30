تجهيز مركز لتدريب السيدات على الخياطة بسوهاج ضمن مبادرة “صنع في مصر‎”

أشاد الدكتورأيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بمبادرة “صنع فى مصر” لتجهيز مركز لتدريب السيدات المعيلات على أعمال الخياطة، بمركزومدينة اخميم، حيث يضم مركز التدريب 20 ماكينة خياطة، جاء ذلك خلال تفقد المشغل، اليوم السبت، مع داليا حسنى، راعية المبادرة.

وتم عقد دورة تدريبية لعدد54 سيدة من قري مركز ومدينة اخميم، لتدريبهم على أعمال الخياطة والتطريز، وأشاد المحافظ بمستوى الانتاج المتميز والذى تم انتاجة أثناء التدريب.

وأوضح المحافظ أنه سيتم إقامة معرض فى العاشر من كل شهر لتسويق إنتاج السيدات، وأن المحافظة قامت بتوفير مكان للمشغل بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اخميم وتم تجهزيه بعدد20 ماكينة ومدربات لتدريب السيدات.

وأكد المحافظ دعم المحافظة لكل مبادرات تشغيل وتدريب الفتيات والسيدات على أعمال الخياطة وتعبئة المواد الغذائية والمشاتل الزراعية وتربية الطيور وبالتسيق مع المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والمبادرات ومتحدى الاعاقة بهدف زيادة دخل الاسر مما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وكرم المحافظ كل من ساهم في هذا العمل حيث تم إهداء ميدالية المحافظة إلى داليا حسنى راعية مبادرة “صنع فى مصر” وعدد من نادى روتارى راقودة اسكندرية وهم خالد الريس، وأشرف منصور، وريهام أبوالليل، وأ.د عزة عثمان، رئيس قسم الاعلام بكلية الأداب، جامعة سوهاج، والمدربات اللواتي قمن بتدريب السيدات على أعمال الخياطة خلال الدورة.​