انطلاق مهرجان المسرح العربي بالقاهرة بمشاركة 11 فرقة

بدأ مهرجان المسرح العربي، اليوم السبت، أولى فعاليات دورته الرابعة عشرة في القاهرة، والذي تنظمه الجمعية المصرية لهواة المسرح بمشاركة أكثر من 100 فنان مسرحي من البحرين والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والكويت والعراق واليمن وسلطنة عمان.

تقام الدورة تحت شعار “المسرح العربي حفاظًا على الهوية ودفاعًا عن الغد”، ويرأسها شرفيًا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ويمتد المهرجان في الفترة من 30 أبريل إلى10 من مايو، وتشارك فيه 11 فرقة عربية إلى جانب 11 فرقة مصرية تمثل مختلف اتجاهات فرق الهواة. ودورة هذا العام تسلط الضوء على “مسرح المغرب العربي” إذ تقدم عرضين من كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وتتشكل لجنة التحكيم من المغربي عبد الرحمن بن زيدان والتونسي عز الدين المدني والجزائري محمد شرشال والليبي فتحي كحلول والأردني ماهر خماش.

وتقام على هامش المهرجان ندوتان بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان “المسرح العربي بين المشرق والمغرب” ويتم خلالها تكريم وتأبين المسرحيين الراحلين فؤاد الشطي من الكويت والطيب الصديقي من المغرب والثانية بعنوان “مسارح الهواة ودعم ورعاية الدولة”.