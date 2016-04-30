صحيفة إنجليزية: مانشيستر يونايتد يقترب من التعاقد مع مورينيو

كشفت صحيفة “ديلي تلجراف” الإنجليزية أن البرتغالي “جوزيه مورينيو”، توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ ليصبح المدرب المقبل لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأعلنت الصحيفة أن مدرب تشيلسي وريال مدريد السابق واثق من تحقيق النجاح بعد رحيل لويس فان جال، وأنه رفض العديد من العروض من بعض الأندية الكبرى، من أجل تدريب مانشستر يونايتد.

ويعمل مورينيو في الوقت الحالي على دراسة جميع احتياجات الفريق من حيث اللاعبين الذين يجب التعاقد معهم، أو الذين يجب أن يغادروا الفريق في فترة الانتقالات الصيفية لكي يتمكن من سد جميع الثغرات.