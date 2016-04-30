للمرة الثانية.. سرقة محتويات محطة صرف فى الدقهلية

تعرضت محطة الصرف الصحى فى قرية البشنينى التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية للسرقة للمرة الثانية خلال شهور.

حيث اكتشف العامل بالمحطة أثناء تشغيله لها بسرقة محول الكهرباء من داخل المحطة والطلمبات المستخدمة لتشغيل المحطة والكبلات، بالإضافة إلى ماكينة الديزل التى تم شراؤها مؤخرا بعد سرقة محول الكهرباء بالمحطة من قبل، وأشار أحد الأهالى إلى أن المحطة تعمل ثلاث ساعات فقط فى اليوم، لكن بعد سرقتها توقف العمل بها تماما، وأن المكونات التى تمت سرقتها تحتاج إلى وقت كبير لفكها، ونتيجة عدم تعيين حراسة للمكان تتعرض للسرقة كل فترة، وقامت شركة المياه بتحرير محضر بالواقعة.

وكشف مصدر مسئول بالشركة أنها ليست المحطة الأولى فهناك أكثر من 16 محطة تمت سرقتها بسبب عدم وجود حراسات عليها، مشيرا إلى أن المحطة تخدم عددا من القرى المحيطة به.

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