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"الغذاء والدواء" الأمريكية تعتمد دواء جديدا لعلاج "الكولسترول"

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"الغذاء والدواء" الأمريكية تعتمد دواء جديدا لعلاج "الكولسترول" "الغذاء والدواء" الأمريكية تعتمد دواء جديدا لعلاج "الكولسترول"
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرا على طرح أول نسخة مثيلة (بديلة) لدواء الكولسترول الشهير "كريستور" والذى يحتوى على المادة الفعالة روزوفاستاتين "rosuvastatin" وهو متوفر فى صورة أقراص لعلاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الثلاثية شريطة ضبط الحمية الغذائية، وأيضا لعلاج ارتفاع مستويات الكولسترول الضار "ldl".

ويعد الكولسترول الضار "ldl" أحد العوامل التى ترفع خطر الإصابة بالأزمة القلبية السكتة الدماغية وأمراض القلب، فيما ترفع الدهون الثلاثية خطر الإصابة بأمراض القلب فقط.

وتشترط إدارة FDA أن تتمتع النسخ المثيلة للأدوية الأصلية "براند Brand" بكفاءة عالية لا تقل عن فاعلية وتركيز دواء الشركة الأم التى أنتجت هذا الدواء للمرة الأولى.

وينتمى عقار روزوفاستاتين إلى فئة عقاقير ستاتين الخافضة للكولسترول، ويعمل عن طريق تعطيل الأنزيم المسئول عن تصنيع الكولسترول ويعرف باسم " HMG-CoA"، ويجب الحد من الأطعمة الغنية بالكولسترول والدهون المشبعة حال تناول هذه الأدوية للتمتع بأقصى فاعلية.

ومن الآثار الجانبية التى يتسبب فيها هذا العقار: الصداع، آلام العضلات، آلام البطن، الغثيان، وأوصى التقرير السيدات الحوامل أو اللاتى لا يرغبن فى الحمل بعدم تناول هذا العقار لأنه قد يسبب ضررا ملحوظا على صحة الجنين.


>رسميا.. طرح دواء جديد لعلاج ارتفاع الكولسترول

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مصر 365

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