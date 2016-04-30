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28 مايو.. الحكم على الداعية محمد حسان لاتهامه بازدراء الأديان

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28 مايو.. الحكم على الداعية محمد حسان لاتهامه بازدراء الأديان 28 مايو.. الحكم على الداعية محمد حسان لاتهامه بازدراء الأديان
حجزت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، جلسة محاكمة الداعية محمد حسان بتهمة ازدراء الأديان ونشر أفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى لجلسة 28 مايو للحكم.

كان المدعى بالحق المدنى المحامى أحمد فؤاد عبد اللطيف قد ذكر فى دعواه أن محمد إبراهيم إبراهيم حسان، الشهير بـ"محمد حسان"، تحدث خلال إحدى حلقات برنامجه التى شاهدها المدعى على موقع "يوتيوب"، عن قصة زواج النبى محمد من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال "إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من النبى كونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرة من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمدا يخطبنى فزوجنى إياه فزوجها".

وأضاف المدعى أن ما جاء فى محتوى الفيديو يمثل تسفيه وازدراء الأديان وإساءة للإسلام ورسوله، مستنكرا أن يكون تزويج الرسول فى مجلس خمر، وأن زواجه من خديجة تم بخدعة وغش وتدليس، وكيف ينسب ذلك الفعل لخديجة التى وصفت بالطاهرة، معتبرا أن ذلك مثلما يدس السم فى العسل، وأن فيه إساءة لجموع المسلمين.

- تأجيل محاكمة محمد حسان فى قضية "ازدراء الأديان" لجلسة 30 إبريل
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