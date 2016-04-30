المخرج سام منديز رئيس لجنة تحكيم مهرجان البندقية لهذا العام

كشف القائمون على مهرجان البندقية السينمائي الدولي الذي يقام في إيطاليا عن أنّ المخرج البريطاني الشهير سام منديز Sam Mendes سيترأس لجنة تحكيم المهرجان في دورته الـ 73، التي ستبدأ في 31 أغسطس وتستمرّ حتى الـ10 من ديسمبر.

ويتولى منديز مخرج أفلام James Bond و Skyfall و Spectre رئاسة اللجنة المكوّنة من تسعة أعضاء، والتي تمنح جائزة الأسد الذهبي، أرفع جائزة في المهرجان لأفضل فيلم، بالإضافة إلى جوائز أخرى مهمة.

وقال منديز: "فخور للغاية بهذا الأمر.. كان لديّ دائماً علاقة شخصية بالبندقية، و كطالب عملت لثلاثة أشهر في متحف Peggy Guggenheim Collection . وبالعودة إلى عام 1984، كانت أجمل ذكرياتي لمهرجان الأفلام هي عرض فيلم الطريق إلى الهلاك في البندقية عام 2002".

وتابع: "سعيد للغاية بالعودة مجدداً إلى الليدو، حيث يُقام المهرجان هذا العام، والترحيب بثروة من مواهب صناعة الأفلام الدولية".

وقال مدير المهرجان، ألبرتو باربيرا Alberto Barbera، إنّ أعمال منديز تجاوزت جميع الحدود الجغرافية والثقافية.

وأضاف: "أعماله، سواء كانت الموجهة إلى المسرح أم السينما، قادرة على التوفيق بين أكثر النقاد صرامة وأذواق الجماهير العريضة."