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بالفيديو: رسالة من اوباما وزوجته تثير سخرية الملكة اليزابيث

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السبت 30-04-2016 14:41

انتشر مقطع ، يُظهر الملكة اليزابيث الثانية Elizabeth مع حفيدها الأمير هاري Harry، إلى جانب الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وزوجته ميشيل Michelle، في لقطات ساخرة للترويج لألعاب " Invictus " الخاصة بالعسكريين المعوقين.
ويظهر الأمير هاري راعي هذه الألعاب في الشريط إلى جانب جدته الملكة وهما يتحدّثان عن المشاركين في الألعاب السابقة، وفي الأثناء تصله رسالة على جواله من ميشيل أوباما تتضمن تسجيلاً لها ولزوجها.
الرئيس الأمريكي وزوجته توعّدا هاري بجلب لاعبين أقوياء إلى الألعاب التي ستقام في مدينة أورلاندو الأمريكيّة، اعتباراً من الثامن من مايو، في حين يظهر خلفهما جنود بتعابير مضحكة على وجوههم.
وأطرف ما في الفيديو هو أنّ الملكة تظاهرت بالسخرية بعد سماع رسالة الزوجين.
يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي كان زار مؤخراً بريطانيا، واستهلّ الجولة بلقاء مع الملكة والأمير فيليب Phillip في قلعة وندسور، بعد يوم من احتفال الملكة بعيد ميلادها التسعين، وأقامت الملكة مأدبة غداء خاصة في القلعة.

 

 

 

 

 

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