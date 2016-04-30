أخبار عاجلة

الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حضور أنثوي بارز في مهرجان كان 2016 لإثبات مبدأ المساواة

Google+ Print

الجمعة 29-04-2016 15:02

يشهد مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام حضوراً نسائياً كثيفاً، بفضل انضمام نجمات هوليوود إلى لجنة تحكيمه، ومنهن: كريستين دانست Kirsten Dunst، وفينيسا بارادي Vanessa Paradis، وفاليريا غولينو Valeria Golino، وفقاً لما قالته اللجنة التنظيمية للمهرجان.
    
وتضمّ اللجنة أيضاً كاتايون شهابي، وهي واحدة من أقوى النساء في قطاع السينما الإيرانية، لتكون فرداً من أعضاء لجنة التحكيم، التي يترأسها جورج ميللر George Miller ، مخرج سلسلة أفلام Mad Max.

أما العضو الأكبر سناً في لجنة تحكيم كان، التي تحدّد الفائز بالسعفة الذهبية، فهو الممثل الكندي القدير دونالد سوذرلاند Donald Sutherland البالغ من العمر 80 عاماً.

ويحاول القائمون على مهرجان كان في دورته الـ 99 إعلاء قيمة المساواة بين الرجل والمرأة في اختيارات المشاركات والفائزين بعد سنوات طويلة واجه أثناءها اتهامات بأنه متحيّز للرجال.

وقالت اللجنة التنظيمية للمهرجان في بيان لها: "سعى المهرجان دوماً إلى تبنّي منهجية عالمية ودولية. لذلك تتضمن لجنة التحكيم أربع نساء، وأربعة رجال، يترأسهم جورج ميللر".

وكانت لجنة التحكيم في الدورة الماضية تتضمن أربع نساء، إلا أنّ الأربعة هذه المرة جميعهن من العاملات في صناعة السينما.
 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي