حضور أنثوي بارز في مهرجان كان 2016 لإثبات مبدأ المساواة

يشهد مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام حضوراً نسائياً كثيفاً، بفضل انضمام نجمات هوليوود إلى لجنة تحكيمه، ومنهن: كريستين دانست Kirsten Dunst، وفينيسا بارادي Vanessa Paradis، وفاليريا غولينو Valeria Golino، وفقاً لما قالته اللجنة التنظيمية للمهرجان.



وتضمّ اللجنة أيضاً كاتايون شهابي، وهي واحدة من أقوى النساء في قطاع السينما الإيرانية، لتكون فرداً من أعضاء لجنة التحكيم، التي يترأسها جورج ميللر George Miller ، مخرج سلسلة أفلام Mad Max.

أما العضو الأكبر سناً في لجنة تحكيم كان، التي تحدّد الفائز بالسعفة الذهبية، فهو الممثل الكندي القدير دونالد سوذرلاند Donald Sutherland البالغ من العمر 80 عاماً.

ويحاول القائمون على مهرجان كان في دورته الـ 99 إعلاء قيمة المساواة بين الرجل والمرأة في اختيارات المشاركات والفائزين بعد سنوات طويلة واجه أثناءها اتهامات بأنه متحيّز للرجال.

وقالت اللجنة التنظيمية للمهرجان في بيان لها: "سعى المهرجان دوماً إلى تبنّي منهجية عالمية ودولية. لذلك تتضمن لجنة التحكيم أربع نساء، وأربعة رجال، يترأسهم جورج ميللر".

وكانت لجنة التحكيم في الدورة الماضية تتضمن أربع نساء، إلا أنّ الأربعة هذه المرة جميعهن من العاملات في صناعة السينما.

