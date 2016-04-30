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انريكي اغلاسياس هو الرابح الأكبر في حفل Billboard Latin Music Awards

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السبت 30-04-2016 15:27

أقيمت مساء الجمعة في 28 أبريل فعاليات الدورة الـ 22 لحفل توزيع جوائز Billboard Latin Music Awards، في مركز BankUnited بالولايات المتحدة الأمريكية.
حضر الحفل مجموعة من ألمع النجوم، وكان للنجم انريكي اغلاسياس Enrique Iglesias حصة الأسد من جوائز الحفل.


وقد وزعت الجوائز على مختلف الفئات، وفق الآتي:
جولة العام: Juan Gabriel
أغنية العام باللهجة اللاتينية: El Perdón لـ Enrique Iglesias و Nicky Jam
أفضل ألبوم لاتيني: Los Dúo
أفضل فنان حول العالم: Justin Bieber
أفضل نجم اجتماعي: Shakira
أفضل فنان: Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho
أفضل من قدم الأغاني اللاتينية في هذا العام: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga
أفضل ألبوم باللهجة اللاتينية: Dale
أفضل أغنية بوب لاتينية: Mi Verdad
الأغنية الأكثر بثاً: El Perdón لـ Enrique Iglesias و Nicky Jam
أفضل أداء أثناء عرض فني: Enrique Iglesias و Nicky Jam لـ El Perdón
الأغنية الأكثر رواجاً: El Perdón لـ Enrique Iglesias و Nicky Jam
أفضل مغني سولو وأغاني لاتينية: Enrique Iglesias
أفضل علامة تسجيل: Universal Music Latin Entertainment
أفضل بصمة في عالم البث: Sony Music Latin

 

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