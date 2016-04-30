انريكي اغلاسياس هو الرابح الأكبر في حفل Billboard Latin Music Awards

أقيمت مساء الجمعة في 28 أبريل فعاليات الدورة الـ 22 لحفل توزيع جوائز Billboard Latin Music Awards، في مركز BankUnited بالولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الحفل مجموعة من ألمع النجوم، وكان للنجم انريكي اغلاسياس Enrique Iglesias حصة الأسد من جوائز الحفل.



وقد وزعت الجوائز على مختلف الفئات، وفق الآتي:

جولة العام: Juan Gabriel

أغنية العام باللهجة اللاتينية: El Perdón لـ Enrique Iglesias و Nicky Jam

أفضل ألبوم لاتيني: Los Dúo

أفضل فنان حول العالم: Justin Bieber

أفضل نجم اجتماعي: Shakira

أفضل فنان: Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho

أفضل من قدم الأغاني اللاتينية في هذا العام: Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

أفضل ألبوم باللهجة اللاتينية: Dale

أفضل أغنية بوب لاتينية: Mi Verdad

الأغنية الأكثر بثاً: El Perdón لـ Enrique Iglesias و Nicky Jam

أفضل أداء أثناء عرض فني: Enrique Iglesias و Nicky Jam لـ El Perdón

الأغنية الأكثر رواجاً: El Perdón لـ Enrique Iglesias و Nicky Jam

أفضل مغني سولو وأغاني لاتينية: Enrique Iglesias

أفضل علامة تسجيل: Universal Music Latin Entertainment

أفضل بصمة في عالم البث: Sony Music Latin

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