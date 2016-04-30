مفاجأة: زينة تتهم أحمد عز بالخداع باسم الدين والأخلاق

منذ أيام قليلة، عاود النجم أحمد عز الظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ وكالعادة جاءت كلّ تدويناته محمّلة بآيات القرآن والدعاء بفكّ الكرب وكشف الغمة، فيما لم تفوّت النجمة زينة الفرصة هذه المرة، واتهمته ـ من دون ذكر اسمه ـ بأنه نسخة من شخصيّة الشيخ حسانين، الذي خدع الفتاة "صباح" في مسلسل "الوسواس" باسم الدين والأخلاق.

زينة نشرت مقالاً مطوّلاً عبر حسابها الموثق في موقع انستقرام، جاء فيه: "الشيخ "حسانين" اللي في مسلسل "الوسواس" من أخطر النماذج على المجتمع يستخدم الدين ساتر لقذوراته وحقارته وكذبه وإنعدام رجولته".

أضافت: "دخل علي "صباح" بالدِّين والصلاة والحلال والحرام ... علشان يداري الشيطان اللي جواه، وكل ما يوجه رساله لعيلته وأهله يبدأ يا أما بآية قرآنية أو بحديث شريف، هو انت ايه يا عّم الحج ما تتكلمش كلام عادي كده زينا كله دين دين ههههه".

تابعت قائلة: "مع ان عندك مشاهد مالهاش دعوه بالدِّين ولا حتي الأخلاق ولا الأصول ولا الحقيقه بقي، ههههههه دي كارثه تانيه كذب وقسم بالذات الإلهية كدب في كدب و ...و.... الخ".

واختتمت حديثها قائلة: "أنا بس نفسي تتكلم الكلام الطبيعي يا مولانا بتاع صباح الفل وكده وكفايه ولا ضرر ولا ضرار ، ((ومن اموالكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم)))...(شايفه يا صباح ربنا قال فاحذروهم يا صباح مش هابقي نجم يا صباح) فاكر يا ربنا قال نحذر من ولادنا.. وتبطل تفسر الدين علي مزاجك المريض".

وأبدت زينة من تخوفها أن يتحول النجم الشهير لصاحب مقام وقالت: "إحنا مش من حقنا نحاسب حد ولا نقول ده صح وده غلط بس أنت زودتها اوي ..لدرجة أني خايفه تعمل فتنه في الدين ويعملولك مقام والنَّاس تزوره طبعا الناس الهبله ...ويكتبوا عليه ..مقام.. ((اقسم بالله)) كان شيخ ويعرف ربنا هههههههههه كفايه يا شيخ حسانين."

يُذكر أن شخصية الشيخ حسانين فى مسلسل الوسواس قدمها الفنان نضال الشافعي، وقامت الفنانة زينة بدور صباح، وشاركهما البطولة النجم تيم الحسن.

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