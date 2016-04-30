التركية هاندة ارتشيل: هذا ما حصل لي بعد مشاركتي في مسلسل «بنات الشمس»

قدّمت النجمة التركية هاندة أرتشيل أول أدوارها في المسلسل الدرامي الناجح «شجرة الحياة»، ومنه انطلقت لأوّل بطولاتها الدرامية «بنات الشمس» الذي حازت عن أدائها لشخصية سيلين فيه على لقب أفضل ممثلة شابة في عشرات الاستفتاءات الإعلامية والجماهيرية في الصحافة التركية و«السوشال ميديا». "سيدتي التركية" رصدت لكم هذه المقابلة معها:

هل نجاح المسلسل الجماهيري «بنات الشمس»جعلك تخضعين وزملاءك لضغط نفسي حتى يستمر النجاح ولا يحدث تراجع؟

لا أحب ولا أستطيع العمل تحت تأثير الضغط النفسي بمختلف أنواعه، لكني تلقّيت تدريباً مكثّفاً حتى أكون قادرة على تقديم المزيد من الجهد والمثابرة في الأداء والتصوير تحت ظروف العمل الصعبة، وهذا أمر تجاوزته برفقة زملائي في «بنات الشمس»، وحقّق العمل حضوراً فنياً وجماهيرياً جيداً أمام المسلسلات الأخرى المنافسة.

بماذا تعرّفين الحب؟

الحب في مفهومي الخاص أن نضحك مع شخص معيّن تحت المطر دون أن نشعر بالبرد أبداً، أن نعيش مع الشخص الآخر وكأننا شخص واحد متّحد، أن نجرؤ على فعل ما يفعل شريكنا، أن نقدم على التضحية من أجل من نحب دون تفكير أو تردّد، أن نشعر مع الحبيب بأننا معه نملك العالم كلّه.

هل هناك شخص في حياتك الآن؟

لا، لا يوجد شخص في حياتي، كل وقتي للعمل، وعندما يأتي الحب سأستقبله.

هل كان لديك الكثير من الحب؟

نعم، عشت حالة حب في سن الـ 19 والـ 22 عاماً، وانتهى الحب وافترقنا بكل ودّ واحترام.

هذه الصفات تعجبني في الرجل

من هو الرجل الذي يعجبك؟

الرجل الصادق الذي يعرف ماذا يريد من الحياة، وأهم شيء يؤمّن الاستمرارية للحب بين الطرفين: الوفاء.

لماذا؟ هل تعرّضت للخداع والخيانة؟

لا، لم أتعرّض للخيانة.

ماذا الآن بعد نجاح «بنات الشمس»؟

صرت أكثر خبرة كممثلة وأكثر قوة وأكثر قدرة على اختيار الأفضل لنفسي مستقبلاً بفضل مشاركتي ونجاحي الفني والجماهيري في «بنات الشمس».

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أسرار الصحة والرشاقة

ما هو نظامك الصحي الخاص؟

يفترض بي الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه، لكني للأسف أميل إلى تناول اللحوم والحلويات بكثرة.

وللحفاظ على صحتي أحرص على تناول كميات قليلة من الطعام في وجبتي الغداء والعشاء. ولا آكل سوى المأكولات الصحية، وأشرب ليتري ماء يومياً.

وما نوع الرياضة المفضّلة لديك؟

اليوغا والمشي وبعض الحركات الرياضية السهلة والضرورية للياقة البدنية، ولا أملك الوقت للانتظام يومياً بممارسة الرياضة.

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كيف تعتنين ببشرتك؟

لا أستعين في ذلك سوى بالنظافة، فأنظّف بشرتي جيداً كل يوم، ولا أبقي ماكياج التصوير طويلاً على بشرتي. والنظافة تجعلني أشعر بأني في صحة جيدة، ولا مانع لدي من استخدام الكريم المرطب للبشرة.

ما هوايتك المفضّلة؟

الرسم، أحب جداً الرسم ولو نصف ساعة في صباح كل يوم.

هل تشجّعين الأطفال على ممارسة هواية الرسم؟

بالتأكيد، وأستمتع جداً بالرسم مع الأطفال في أوقات فراغي، وهناك أطفال أيتام في المدارس بحاجة إلى هواية جميلة وحيوية خلاقة تعيد لهم إيمانهم بأنفسهم وقدراتهم الإبداعية، ويا ليت تتاح لهم الفرصة في ذلك ولو لمدّة 10 دقائق فقط في اليوم.

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هذه أنا

من أنت؟

فتاة حماسية، مجنونة، حزينة أحياناً، وبالطبع لست هادئة، أميل للوحدة أحياناً، أحب كل الناس، وأحرص على التواصل معهم دائماً

هذا حلمي

ما هو حلمك؟

دراسة التمثيل في أميركا.

من الممثل الذي تحبّين أن تمثّلي معه؟

ريان غوسلينغ وأيضاً النجمة الرائعة آن هاثواي.

بطاقة:

| هاندة أرتشل، من مواليد إزمير عام 1993.

| قدمت من بانديرما إلى اسطنبول في سن السابعة عشر لدراسة الفنون الجميلة بجامعة معمار سنان، والدها متقاعد من شركة خدمات عامة، ووالدتها ربّة منزل، ولديها شقيقة كبرى. عاشت أحلى سنوات الطفولة بشقاوة، وكانت دائماً تلعب مع أطفال حارتها فوق أعالي الأشجار، وما زالت عائلتها تعيش في بانديرما لليوم.

| فازت بجائزة أفضل ممثلة شابة مع ممثلتين زميلتين لها في مهرجان «الفراشة الذهبية» في تركيا لعام 2015، وقدّمت لها الجائزة النجمة التركية بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة.

| فاز مسلسلها «بنات الشمس» بجائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان «الفراشة الذهبية» في تركيا لعام 2015 متفوّقاً على عشرات المسلسلات التركية التي أنتجت في عام 2015.

| تعدّ أكثر نجمة شابة مفضّلة للصحافة والإعلام في عام 2015.

| تصدّرت أغلفة أهم المجلات التركية.

| تحضّر نفسها لبطولات سينمائية قادمة، حيث تنهال عليها عروض الأفلام والمسلسلات والإعلانات التلفزيونية قبل انتهاء عرض الموسم الثاني الناجح من مسلسلها «بنات الشمس»

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