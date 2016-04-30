انتهت الدوري الإنجليزي - معركة الهبوط تشتعل.. نيوكاسل يفوز وسندرلاند يتعادل في الدقيقة الأخيرة!

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com للجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباريات السبت تشهد مباريات قوية للفرق الساعية للنجاة من الهبوط هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

نيوكاسل 1-0 كريستال بالاس

ق58 أندروس تاونسيند يتقدم لنيوكاسل

إيفرتون 2-1 بورنموث

ق64 ليتون باينز يتقدم لإيفرتون مجددا

ق9 مارك بو يتعادل لبرونموث

ق7 توم كليفرلي يتقدم لإيفرتون

ستوك سيتي 1-1 سندرلاند

ق90+3 جيرماين ديفو يسجل تعادل قاتل لسندرلاند من ركلة جزاء

ق50 ماركو أرناوتوفيتش يسجل لستوك

واتفورد 3-2 أستون فيلا

ق90+3 ديني مجددا يسجل هدف قاتل يخطف الفوز لواتفورد

ق90 تروي ديني يتعادل لواتفورد

ق48 جوردان أيو يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا

ق45 ألمين أبدي يتعادل لواتفورد

ق28 كياران كلارك يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

وست بروميتش 0-3 وست هام

ق79 مارك نوبل يسجل الهدف الثالث

ق45 مارك نوبل يسجل الهدف الثاني لوست هام

ق34 شيخو كوياتي يسجل الهدف الأول لوست هام