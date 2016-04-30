التشكيل – النني أساسيا مع أرسنال أمام نورويتش.. كازورلا يعود كبديل

عاد الإسباني سانتي كازورلا لاعب وسط أرسنال لفريقه لكن على مقاعد البدلاء أمام نورويتش سيتي في الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

كازورلا كان قد تعرض لإصابة في الركبة في نوفمبر الماضي أمام وست بروميتش ليغيب بعدها عن المدفعجية.

ويواصل المصري محمد النني المشاركة كأساسي في خط وسط الفريق بجانب أرون رامسي.

ويواصل الفرنسي أوليفيه جيرو قيادة هجوم الفريق على الرغم من فشله في التسجيل خلال المباريات الأخيرة.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: بتر تشك

الدفاع: بيليرين – كوسيلني – ميرتساكر – مونريال

الوسط: رامسي – النني – أوزيل – إيووبي

الهجوم: سانشيز - جيرو