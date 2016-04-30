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نقل رئيس وزراء العراق حيدر العبادي إلى مكان آمن خارج المنطقة الخضراء

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نقل رئيس وزراء العراق حيدر العبادي إلى مكان آمن خارج المنطقة الخضراء نقل رئيس وزراء العراق حيدر العبادي إلى مكان آمن خارج المنطقة الخضراء

رئيس العراقية حيدر العبادي (أرشيفية)

أفادت محطة تلفزيون عراقية، اليوم السبت، بأن رئيس الحكومة حيدر العبادي غادر مكتبه في المنطقة الخضراء إلى مكان أمن خارجها.

وأوضح تلفزيون “العهد” المملوك لحركة “عصائب أهل الحق” الشيعية أن ” رئيس الحكومة حيدر العبادي غادر مكتبه في المنطقة الخضراء إلى مكان أمن خارجها”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت مصادر في الشرطة العراقية اليوم السبت بإعلان حالة الطواريء في بغداد وإغلاق مداخلها.

إغلاق مداخل بغداد وفرض حالة الطواريء في العاصمة العراقية

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن “قيادة عمليات بغداد أغلقت مداخل بغداد واتخذت إجراءات امنية وفرضت حالة طواريء في بغداد “.

وأوضحت أنه ” تم تشديد الاجراءات الامنية في محيط البنك المركزي العراقي والمصارف الكبرى وخاصة الرشيد والرافدين”.

وأظهرت صورة مسربة قيام متظاهرين باحتجاز زعيم كتلة حزب الفضيلة الشيعي عمار طعمة وانهالوا عليه بالضرب داخل البرلمان.

وكانت صورة مسربة من داخل البرلمان أظهرت المئات من اتباع الصدر وهم يركضون إلى مبنى البرلمان ويهتفون ” إخوان سنة وشيعة ، والعراق لن نبيعه” و “بالروح بالدم نفديك ياعراق”.

وأظهرت الصور “غياب القوات الأمنية عن مشهد الاقتحام فيما شوهد المتظاهرون وهم يحملون علم العراق”.

وبينت الصور ” اكتظاظ مباني البرلمان بالمتظاهرين في الداخل وانتشارهم في حدائق المبنى”.

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