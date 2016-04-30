سول تنتقد بيونج يانج بشدة لإهانتها رئيسة كوريا الجنوبية

انتقدت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جارتها الشمالية بشدة لإهانتها رئيسة البلاد باك جون هيه على خلفية تحذيراتها لبيونج يانج من القيام بتجربة نووية إضافية وتعهدها باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

وأعربت وزارة الوحدة -في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- عن أسفها العميق إزاء إهانات كوريا الشمالية.. واصفة إياه بأنه “غير عقلاني ويظهر فقط أن هذه الدولة لا تملك الحد الأدنى من درجات الأخلاق الأساسية باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي .. ويجب عليها وقف هذا التصرفات على الفور”.

كانت اللجنة الكورية الشمالية المختصة بالتعامل مع شئون الكوريتين، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم، “تحذيرا خاصا” ضد بارك، واصفة تصريحاتها بأنها “إهانة لا تغتفر” لكوريا الشمالية و”استفزاز مسيس خطير لا يمكن الصفح عنه”.

أ ش أ