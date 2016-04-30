أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سول تنتقد بيونج يانج بشدة لإهانتها رئيسة كوريا الجنوبية

Google+ Print
سول تنتقد بيونج يانج بشدة لإهانتها رئيسة كوريا الجنوبية سول تنتقد بيونج يانج بشدة لإهانتها رئيسة كوريا الجنوبية

رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هيه

انتقدت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، جارتها الشمالية بشدة لإهانتها رئيسة البلاد باك جون هيه على خلفية تحذيراتها لبيونج يانج من القيام بتجربة نووية إضافية وتعهدها باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

وأعربت وزارة الوحدة -في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- عن أسفها العميق إزاء إهانات كوريا الشمالية.. واصفة إياه بأنه “غير عقلاني ويظهر فقط أن هذه الدولة لا تملك الحد الأدنى من درجات الأخلاق الأساسية باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي .. ويجب عليها وقف هذا التصرفات على الفور”.

كانت اللجنة الكورية الشمالية المختصة بالتعامل مع شئون الكوريتين، قد أصدرت في وقت سابق من اليوم، “تحذيرا خاصا” ضد بارك، واصفة تصريحاتها بأنها “إهانة لا تغتفر” لكوريا الشمالية و”استفزاز مسيس خطير لا يمكن الصفح عنه”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا