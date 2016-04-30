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تدريب 120 شاب وفتاة من الخريجين على الحرف اليدوية بالوادي الجديد‎

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تدريب 120 شاب وفتاة من الخريجين على الحرف اليدوية بالوادي الجديد‎ تدريب 120 شاب وفتاة من الخريجين على الحرف اليدوية بالوادي الجديد‎

محاضرة من تدريب الفتيات على الحرف

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلي، بمركز بلاط، بالوادي الجديد، اليوم السبت، دورات تدريبية لـ120 شاب وفتاة من الخريجين علي الصناعات الحرفية والبيئية.

وصرح محمد سلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بالوادى الجديد، بأنه سيتم التدريب علي مهن الخياطة ،والتطريز، وصناعة الألبان، والسجاد والخوص، والتي تستهدف تدريب 120 شاب وفتاه على 5 مراحل بواقع 20 شاب فى كل دورة، ويتم منحهم شهادات تفيد باجتيازهم الدورة بنجاح، وتؤهلهم للعمل فى مجالات التدريب، كما أنه يتم منح كل متدرب 50 جنيه مكافأة عن كل يوم تدريب بإجمالي 1250 جنيه لكل متدرب.

وأضاف سلامة ،أن الجمعية تستعد أيضًا لتنفيذ برنامج دعم منظمات المجتمع المدنى؛ لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة فى المحليات، ضمن مشروع إعداد 40000 كادر شاب على مستوى الجمهورية، تحت شعار “مستقبلنا فى إيدنا “، والذى يستهدف تدريب 500 قيادة شبابية بمنطقة مركز بلاط ـ مركز الداخلة ـ مركز الفرافرة.

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