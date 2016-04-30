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تنفيذ مشروعات تنمية لقرى المنيرة بالوادي الجديد بقيمة 600 ألف جنيه

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تنفيذ مشروعات تنمية لقرى المنيرة بالوادي الجديد بقيمة 600 ألف جنيه تنفيذ مشروعات تنمية لقرى المنيرة بالوادي الجديد بقيمة 600 ألف جنيه

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

تواصل الوحدة المحلية لقرى المنيرة التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية الموحدة لهذا العام، بقيمة إجمالية بلغت 600 ألف جنيه.

وقال جمال سليمان رئيس الوحدة المحلية لقرى المنيرة بمركز الخارجة، إن الخطة التنموية الجاري تنفيذها تشمل شراء وحدات لتحسين البيئة، بقيمة 350ألف جنيه، ومد الأسلاك وأعمدة الإنارة إلى تقسيمات الشباب بقرية المنيرة والطريق الدائري، الذي يربط القرية بعزبة القطارة بإعتمادات تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى شراء أثاث لمبنى الوحدة المحلية للقرية بمبلغ 10 ألاف جنيه.

وأشار سليمان إلى أن الوحدة المحلية تدرس حاليًا مقترح مشروعات الخطة الجديدة لتنمية قري المنيرة، تمهيدًا لإدراجها في موازنة العام المالي الجديد ،في شهر يونيو المقبل.

 

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