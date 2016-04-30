حرق 105 طن من عاج الفيلة النادر في كينيا

أحرقت السلطات الكينية، اليوم السبت، نحو 105 أطنان من العاج بالعاصمة نيروبي في إطار حربها على الاتجار غير القانوني بأنياب الفيلة.

وجاء ذلك في مراسم في المتنزه الوطي في نيروبي، لحرق مخزونها من العاج بصورة شبه كاملة، أمام عدسات وسائل إعلام من العالم أجمع، لتقدم بذلك نموذجًا عن سياستها في مكافحة الاتجار غير المشروع بأنياب الفيلة، حسبما أفادت فرانس 24.

ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، خلال افتتاح قمة الجمعة تجمع قرب نانيوكي رئيسي أوغندا وغابون إلى جانب عدد من الناشطين في مجال حماية الحيوانات إلى حظر الاتجار بالعاج حظرًا تامًا لتفادي انقراض الفيلة من البراري.