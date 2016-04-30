مقتل عشرة أشخاص وإصابة 134 إثر انهيار مبنى بنيروبي

لقي عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 134 آخرون إثر انهيار مبنى سكني عقب أمطار غزيرة في العاصمة الكينية نيروبي، بحسب ما ذكر مسئولون كينيون اليوم السبت.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية عن الهلال الأحمر الكيني قوله إن 150 من الوحدات، ومنازل مجاورة تأثرت أيضًا.

وقال عمال الإنقاذ إنهم استطاعوا سماع أصوات خمسة أشخاص محاصرين داخل المبنى، وأضافوا أنه سيكون من الصعب إزاحة الألواح الأسمنتية باستخدام المعدات الثقيلة بدون تعريض المحاصرين تحت الأنقاض للخطر.

وأظهرت لقطات تليفزيونية الخدمة الوطنية للشباب وعمال الحريق وهم يزيلون الحجارة بأيديهم. وقام الرئيس أوهورو كينياتا بزيارة موقع الحادث.

أ ش أ