نور الشربيني بعد فوزها بكأس العالم للإسكواش : «أنا بطلة العالم..الحمد لله»

عبرت بطلة الإسكواش المصرية “نور الشربيني” عن سعادتها بعد تتويجها بلقب بطلة العالم للإسكواش بعد فوزها على الإنجليزية “لورا ماسارو” المصنفة الأولى عالميًا في المباراة النهائية التي أقيمت بماليزيا، اليوم السبت.

ونشرت “الشربيني” صورة لها وهي تحمل كأس بطولة العالم للإسكواش وعلم مصر، وقالت في تدوينة، عبر صفحتها بـ”فيسبوك”: “I AM A WORLD CHAMPION WOOOHOO الحمد الله”.

وتوجت نور الشربينى بلقب بطولة العالم للإسكواش للسيدات بماليزيا، بعد الفوز على الإنجليزية لورا ماسارو 3-2، لتصبح أول مصرية تحصد لقب فى بطولة عالم.