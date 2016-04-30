أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيدة لمحكمة الأسرة: تزوجت مديرى بالعمل وكان يعاقبنى لعدم تأديتى مهام وظيفته

Google+ Print
سيدة لمحكمة الأسرة: تزوجت مديرى بالعمل وكان يعاقبنى لعدم تأديتى مهام وظيفته سيدة لمحكمة الأسرة: تزوجت مديرى بالعمل وكان يعاقبنى لعدم تأديتى مهام وظيفته
وقفت الزوجة "رنا.م" أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ترد على دعوى الطاعة التى أقامها زوجها "منير.ه" متهمها بتركها للمنزل ورفضها طاعته وإخلالها بشرط الزواج المبرم بالوثيقة، وتركها وظيفتها بعد أن اتفقا أن ينفقا كافة مصروفاتهم بالمساواة بينهما.

وقالت "رنا" 31 سنة: "وقعت فى حب مديرى بالعمل، وبعد ارتباط دام عامين قررنا الزواج، لكنى لم أتوقع أن الزوج الذى يتشدق برجولته سيجبرنى أثناء عقد القران بالموافقة على كتابة بعض الشروط، ومنها أن يكون الإنفاق مناصفة بيننا، وأن أكون امرأة عاملة".

وتابعت الزوجة: وافقت وأنا أتسائل أين الحب الذى جمعنا، ولماذا أصبح الرجل الذى اخترته عملى لتلك الدرجة، وخلال فترة زواجنا وإقامتى معه تحت سقف واحد، وجدته قد تغير وانقلب حاله رأسا على عقب، فهو لا يقصر فى جعلى أدرك أننى أخطأت عندما وافقت عليه".

وأكملت: كان يجبرنى على القيام بعمله ويتواكل على بصورة بشعة رغم أن عملنا يحتاج لمجهود، فكنت أعمل لكلانا، وأعاقب فى البيت ضربا إذا قصرت، بخلاف التهديد كونى أعمل تحت إشرافه".

وتابعت: "قررت الهرب من حياته، فرغم أننى قضيت 7 أشهر فقط بصحبته، إلا أنهم مروا على كسنوات، بسبب الإهانة الجسدية والمعنوية، وأنا خريجة الجامعة والحاصلة على الدكتوراه، والتى تشغل منصب ليس بالهين".

وأكدت: "تركت له المنزل، وتركت العمل بعد أن أخذت إجازة بدون مرتب بسبب تهديده المستمر فى المنزل والعمل لى، وتجاهل الشكاوى التى تقدمت بها للمسئولين عنا".

وتابعت: "حرر تلك الدعوى ليجبرنى على الرجوع له، وأن يستولى على ما أملكه، ويجبرنى بالعمل، ويأخذ هو الترقية والمكافآت، وأدركت أنه تزوج بى منذ البداية لتفوقى، وللاستفادة منى بكافة الطرق المحترمة وغير المحترمة".

زوجة بدعوى طلاق: عشت مع زوجى 15 شهرا فى الحرام وعشيقته كشفت لى طلاقى غيابيا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365