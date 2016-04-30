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وصول أنصار التيار الصدرى إلى مقر مجلس الوزراء العراقى بالمنطقة الخضراء

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وصول أنصار التيار الصدرى إلى مقر مجلس الوزراء العراقى بالمنطقة الخضراء وصول أنصار التيار الصدرى إلى مقر مجلس الوزراء العراقى بالمنطقة الخضراء
أكدت اللجان التنظيمية للتيار الصدرى، وصول المتظاهرين إلى مقر مجلس الوزراء العراقى فى المنطقة الخضراء، بعد اقتحامهم مقر البرلمان.

يذكر أن أنصار التيار الصدرى اقتحموا البرلمان العراقى بالمنطقة الخضراء، ما دفع أعضاء البرلمان ومسئولين عراقيين عبور نهر دجلة إلى الضفة الأخرى بالزوارق.

وطالب سليم ناصر الجبورى، رئيس مجلس النواب العراقى، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، بسحب المتظاهرين من مبنى البرلمان، محذرا من انهيار الدولة.


>- متظاهرون يتوجهون لمطار بغداد لمنع أى مسئول من السفر خارج العراق
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>- عمليات بغداد تعلن حالة الطوارئ بعد اقتحام أنصار التيار الصدرى مبنى البرلمان

- بالفيديو.. نصار مقتدى الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء فى بغداد

- الأمم المتحدة تغلق مقراتها فى بغداد

- مقتدى الصدر يعلن اعتكافه لمدة شهرين احتجاجا على الفساد فى العراق
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