وصول أنصار التيار الصدرى إلى مقر مجلس الوزراء العراقى بالمنطقة الخضراء

أكدت اللجان التنظيمية للتيار الصدرى، وصول المتظاهرين إلى مقر مجلس الوزراء العراقى فى المنطقة الخضراء، بعد اقتحامهم مقر البرلمان.

يذكر أن أنصار التيار الصدرى اقتحموا البرلمان العراقى بالمنطقة الخضراء، ما دفع أعضاء البرلمان ومسئولين عراقيين عبور نهر دجلة إلى الضفة الأخرى بالزوارق.

وطالب سليم ناصر الجبورى، رئيس مجلس النواب العراقى، مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، بسحب المتظاهرين من مبنى البرلمان، محذرا من انهيار الدولة.

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