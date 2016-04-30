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أسرة مريض نفسى تعثر عليه فى الزقازيق بعد نشر صورته بإحدى صفحات "فيس بوك"

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أسرة مريض نفسى تعثر عليه فى الزقازيق بعد نشر صورته بإحدى صفحات "فيس بوك" أسرة مريض نفسى تعثر عليه فى الزقازيق بعد نشر صورته بإحدى صفحات "فيس بوك"
ساهمت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى عثور أسرة شاب مريض نفسى، على ابنها، حيث كان يعيش بشوارع الزقازيق.

وعثر على أحد المشردين ناحية منطقة الكوبرى الجديد بالزقازيق، وهو شاب يعانى من مرض نفسى وفى حالة يرثى لها، بدون طعام أو نظافة شخصية، حيث أخبر القائمين على الصفحة بأن اسمه أيمن فتحى عبدالسلام، من الهرم بالجيزة، فجمع المتطوعون ملابس نظيفة ووفروا وجبة طعام له، وبعد ذلك قاموا بالاستئذان من أحد أهالى المنطقة "لاستحمامه"، ثم توجهوا به إلى الحلاق لقص شعره وذقنه.

وتلقى القائمون على الصفحة، بعد نشر صورة المريض النفسى، اتصالا من أفراد أسرته، الذين أكدوا أنه كان يعمل على عربة كبدة، وأنه يعانى من مرض نفسى، ودائم التغيب، وأنهم يبحثون عنه منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه سيقوم بتحرير محضر بقسم الشرطة لإثبات الحالة وتسليمة للأسرته بعد ذلك.

العثور على المريض النفسى بشوارع الزقازيق (1)

العثور على المريض النفسى بشوارع الزقازيق (2)

العثور على المريض النفسى بشوارع الزقازيق (3)

العثور على المريض النفسى بشوارع الزقازيق (4)

العثور على المريض النفسى بشوارع الزقازيق (5)

العثور على المريض النفسى بشوارع الزقازيق (6)

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