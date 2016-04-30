بالصور.. سكرتير عام أسيوط يفتتح محطة مياه بالقوصية بتكلفة 300 مليون جنيه

افتتح اللواء ماجد عبدالكريم سكرتير عام محافظة أسيوط، محطة مياه الشرب بالقوصية بتكلفة 300 مليون جنيه، حيث تخدم 28 قرية، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، رافقه خلال الافتتاح المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والدكتور محمد نوح وكيل وزارة الصحة بأسيوط والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والبدرى محمد البدرى رئيس مركز ومدينة القوصية وأعضاء مجلس النواب بمركز القوصية راشد وهمان وإبراهيم نظير.

وتفقد اللواء ماجد عبدالكريم محطة مياه الشرب من الداخل وشاهد لوحة التحكم والمراقبة بالمحطة لمتابعة مراحل تشغيل المحطة، للتأكد من عملها بكفاءة دون أى مشاكل كما وجه بسرعة إنشاء وحدة الحديد والمنجنيز للقضاء على أى شوائب تؤثر على استساغة المياه.

وتابع السكرتير العام جولته بافتتاح 3 أجنحة جديدة بمجمع مدارس أبوسيف ببنى قرة بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، حيث افتتح جناح مدرسة الابتدائية الجديدة بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى افتتاح جناح مدرسة الابتدائية بنين بتكلفة مليون و700 ألف جنيه وجناح مدرسة الثانوية المشتركة بتكلفة مليون و100 ألف جنيه لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول.

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