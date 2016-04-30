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10 وسائل ذهبية لضبط ضغط الدم بدون أدوية

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10 وسائل ذهبية لضبط ضغط الدم بدون أدوية 10 وسائل ذهبية لضبط ضغط الدم بدون أدوية
ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة شيوعا على مستوى العالم، وهو يصيب أكثر من مليار ونصف شخص تقريبا، ويعرف أيضا باسم القاتل الصامت، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من النصائح المثيرة التى تساهم فى خفض ضغط الدم دون الحاجة للأدوية، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع عيادة مايو الأمريكية، وتشمل:

1.التخلص من السمنة وفرط الوزن، والتمتع بوزن صحى، وخاصة المتراكمة حول الخصر.

2.ممارسة الرياضة بشكل منتظم، بمعدل 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع قد يقلل ضغطك الدموى بمعدل 4 إلى 9 مم زئبق.

3. اتباع حمية غذائية صحية والإكثار من الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.

4.الحد من الملح والأطعمة الغنية به قد يخفض ضغط الدموى ما بين 2 إلى 8 مم زئبق.

5.الابتعاد تماما عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية قد يخفض ضغط دمك ما بين 2 إلى 4 مم زئبق.

6.الابتعاد عن تدخين السجائر سيساهم بشكل ملحوظ فى الحد من مؤشرات الضغط الدموى.

7.الحد من تناول القهوة والشاى والأطعمة الغنية بالكافيين سيساهم فى ضبط الضغط الدموى، لذا يجب عدم الإفراط فى تناول هذه المشروبات.

8.حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن المواقف والتعامل التى تعرضك لضغط عصبى ونفسك كبير وتعامل مع الأمور ببساطة أكثر.

9.احرص على قياس ضغط الدم فى المنزل وقم بزيارة الطبيب بشكل دورى منتظم.

10.اطلب الدعم من أقربائك وأصدقائك لكى يساعدوك على تحسين صحتك واتباع أساليب حياة صحية تعينك على ضبط مؤشرات الصحة المختلفة منها الضغط الدموى.


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