تسعة قتلى فى انهيار مسجد قيد البناء فى الصومال

قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون لدى انهيار مسجد قيد البناء فى الصومال، كما ذكر شهود السبت.

وكان نحو مئة شخص يعملون الجمعة فى صب أسمنت أساسات مسجد قيد البناء فى منطقة جاراسبالى قرب العاصمة مقديشو، عندما انهارت فجأة بقية الأجزاء، فاحتجز عدد كبير من الأشخاص بين الأنقاض.

وقال الشاهد على محيى الدين "عثر على تسع جثث بين أنقاض المسجد، وقد مات بعض أصحابها اختناقا، وقتل أخرون جراء وقوع الأسمنت المنهار عليهم".

وأضاف الشاهد الأخر محمد يحيى "شاهدت عددا كبيرا من الجثث المنتشلة من تحت الأنقاض لأشخاص كانوا يعملون فى بناء" المسجد، فيما تحدث إمام المسجد محمد حاشى عن نحو ثلاثين جريحا فى الحادث.

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