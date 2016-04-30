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انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت ناتجة عن حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر

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انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت ناتجة عن حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر انتقال سيارتى إطفاء لإزالة بقعة زيت ناتجة عن حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر
انتقلت سيارتا إطفاء تابعتان للحماية المدنية بالقاهرة لإزالة بقعة زيت ناتجة عن حادث تصادم 3 سيارات ملاكى أعلى كوبرى أكتوبر، مع تمركز رجال المرور لسحب الكثافات المرورية التى ظهرت فى الاتجاه القادم من مناطق شمال القاهرة وفى طريقه إلى مدينة نصر، ومحاولة تسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لرفع السيارات، وإنزالها من أعلى الكوبرى.


>- توقف حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر إثر تصادم 3 سيارات

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