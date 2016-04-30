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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث بولاق أبوالعلا لـ15 مايو لاستكمال المرافعة

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تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث بولاق أبوالعلا لـ15 مايو لاستكمال المرافعة تأجيل محاكمة المتهمين فى أحداث بولاق أبوالعلا لـ15 مايو لاستكمال المرافعة
أجلت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، جلسة محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، لجلسة 15 مايو، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.

وطلبت المحكمة، حرز "البندقية آلية" المضبوط مع المتهم عمرو محمد عبد الستار، ويطلب المقدم مصطفى داوود، وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين 12 و58 باستخراج الشهادة، منوه عنها بمحضر الجلسة، وصرحت للمتهمين 11 و33 بحضور الامتحانات المقررة لهما .


>- بالصور.. بدء جلسة محاكمة متهمى قضية "أحداث بولاق أبو العلا"

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مصر 365

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