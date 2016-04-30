أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ممثل النيابة بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يحرك دعوى جنائية ضد عضو بهيئة الدفاع

Google+ Print
ممثل النيابة بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يحرك دعوى جنائية ضد عضو بهيئة الدفاع ممثل النيابة بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يحرك دعوى جنائية ضد عضو بهيئة الدفاع
تستمع هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وبحضور ممثل النيابة العامة أحمد معاذ، وسكرتارية حمدى الشناوى، لمرافعة أعضاء الدفاع أثناء محاكمة 104 متهين بالقضية المعروفة إعلاميآ "أحداث بولاق أبو العلا".

وأكد المحامى يحيى محمد عبد الكريم، أحد أعضاء هيئة الدفاع أثناء ترافعه أمام المحكمة، قائلآ "إن رجال الشرطة هم من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا النيران صوب المواطنين، وهذا مثبت بتفريغ الأسطوانة بتحقيقات النيابة العامة"، الأمر الذى دفع ممثل النيابة بالقضية، للتعليق والتعقيب معترض قائلا "إن النيابة العامة بصفتها لها الحق فى حفظ كرامة وحقوق كل من ساهم وساعد فى إجلاء الحقيقة، ولا يصح أن نصف ضباط الشرطة اللذين تصدوا لأعوان الإرهاب بأنهم كاذبين، ولا يصح بعد التفاخر على شاشات التلفاز من قبل المجرمين، ومن هم على شاكلتهم، بأفعالهم الإجرامية أن يعودوا كالعادة ليتنكروا منها بل ويحاولون إلصاقها بمن يطلق عليهم شعب بحماه الوطن.

وطالب ممثل النيابة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المحامى لقوله علن وعلى مرئى ومسمع ممثلى وسائل الإعلام، وفى حضور عدد من المحامين، وأمام الهيئة الموقرة "‘إن رجال الشرطة هم من حملوا الأسلحة الآلية وأطلقوا النيران صوب المواطنين"، وأيضا جريمة إهانة ضباط الشرطة بوصف شخصهم بأنهم كاذبين، وكذلك شهود الدعوى بأنهم يدعوا على خلاف الحقيقة على حد وصفه "لينالوا جزء من التورتة".

وعقب الدفاع قائلا: "هناك محضر نيابة مرفقة بأوراق الدعوى مدون به ما قلته أمام المحكمة، وهناك فارق كبير بين احترام المؤسسات، وبين فعل فرد ينتمى لهذه المؤسسة"، مؤكدا أن الدفاع يستعمل حقه فى أن يشير إلى خطأ نسب لأحد الأفراد.


>- قاضى "أحداث بولاق أبوالعلا" يعنف الدفاع لجهلهم بقانون الإجراءات الجنائية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم