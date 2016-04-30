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أحمد السقا ضيف إسعاد يونس في «صاحبة السعادة».. الإثنين والثلاثاء

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أحمد السقا في صاحبة السعادة

أحمد السقا في صاحبة السعادة

تستضيف الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في حلقتي هذا الأسبوع من برنامج “صاحبة السعادة” الذي يذاع على قناة CBC، يومي الأثنين والثلاثاء، الفنان الكبير أحمد السقا، في حلقتين بعنوان “الكوتش”.

يتحدث “السقا” خلال الحلقتين عن عائلته الفنية ووالده وجده، بالإضافة لبدايته الفنية والصعوبات التي واجهته وكيف تغلب عليها، خاصة الفترة التي تلت عمله فى مسلسل “النوة”، كما يكشف عن سبب هجرته لأمريكا بعد ذلك لمدة عام وعودته مرة أخرى، وكواليس الأعمال التي عمل فيها بعد ذلك حتى أصبح أحد نجوم السينما والدراما.

ويكمل “السقا” الحديث عن مشواره ودوره مع هنيدي في إظهار جيل جديد من الشباب في السينما، وتستمر الرحلة بأول بطولة خاصة له في “شورت وفانلة وكاب”، حيث يكشف السقا كواليس تلك الفترة، كما يتحدث السقا عن المخرجين الذين تعامل معاهم وكيف أثروا فيه، كما يتحدث عن علاقته بالراحل خالد صالح التي بدأت في فيلم “تيتو”.

كما يتحدث السقا خلال الحلقة عن حياته الشخصية وعلاقته بوالده المخرج الراحل صلاح السقا، كما يتحدث عن ابنه ياسين.

 

أحمد السقا في صاحبة السعادة

أحمد السقا في صاحبة السعادة

أحمد السقا في صاحبة السعادة

أحمد السقا في صاحبة السعادة

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