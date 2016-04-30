الإمارات تفوز بجائزة أفضل جناح دولي في ملتقى الفلاحة الـ11 بالمغرب

حصل جناح دولة الامارات العربية المتحدة ضيف شرف ملتقى الفلاحة الدولي الحادي عشر المقام حاليا في مدينة مكناس بالمغرب على جائزة أفضل جناح دولي.

و قام راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتسلم الجائزة خلال مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة الليلة الماضية بصهريج السواني بمكناس على شرف الضيوف والمشاركين في الدورة الحادية عشرة للملتقى التي ترأسها معالي عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية.

حضر المأدبة رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي ورئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس وعدد من أعضاء الحكومة المغربية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط وشخصيات آخرى مدنية وعسكرية .. وسعادة خليفة العلي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء بجهاز أبوظبي للرقابة العذائية وممثلي الشركات الوطنية الإماراتية المشاركة في الملتقي.

وسلم معالي بنكيران جوائز وشهادات تقديرية لأفضل وحدات الإنتاج وأحسن العارضين حسب الفئات وأحسن مربي حسب السلالات خلال المأدبة .

وأعرب راشد محمد الشريقي عن سعادته بفوز جناح الدولة في ملتقي مكناس الدولي للفلاحة كأفضل جناح دولي في المعرض مؤكدا أن هذا النجاح الكبير الذي حققته مشاركة الدولة في الملتقي تم بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله و توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وأشاد بجهود فريق العمل بجناح الإمارات في الملتقي موضحا أن رسالة جناح الدولة الذي نظمته وزارة شؤون الرئاسة و جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كانت على مدى أيام المعرض هي ابراز الجهود التي تبذلها الدولة في المجالات الزراعية وتأكيد عمق علاقات الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين الامارات والمغرب وقيادتيهما الحكيمتين وتعزيز التعاون بينهما في المجال الزراعي والاستثمار فيه.

وقال الشريقي إن دولة الإمارات ستواصل المشاركة في مثل هذه الملتقيات مستقبلا لتحقيق المزيد من النجاحات والفرص لتعريف شعوب العالم بالتطور الكبير الحاصل في الدولة في مختلف المجالات خاصة المجال الزراعي ومنح رجال الأعمال والشركات الوطنية المزيد من فرص الاستثمار الزراعي ليس في المملكة المغربية الشقيقة فقط بل في كافة أنحاء العالم و نسج علاقات الأخوة والتعاون مع مختلف دول العالم .

و أكد أن حصول جناح الدولة على هذه الجائزة وما حظي به من إشادة وإعجاب من قبل كبار المسؤولين والزوار المغاربة ومن مختلف دول العالم مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا يعطينا المزيد من الحوافز لمواصلة العمل بنجاح في المعارض المقبلة.