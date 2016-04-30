تعزيزات أمنية بمحيط سفارة أمريكا وبعثة الأمم المتحدة تمارس عملها ببغداد

طالبت قيادات بالتيار الصدرى المتظاهرين الذين اقتحموا مقر مجلس النواب بالهدوء والحفاظ على سلمية المظاهرات والخروج من مبنى البرلمان بالعراق، بعدما اقتحم المئات من أنصار التيار القاعة الرئيسية لمجلس النواب العراقى وجلسوا فى مقاعد النواب وعلى منصة رئاسة البرلمان رافعين أعلام العراق احتجاجا على المماطلة بتمرير "حكومة التكنوقراط" المستقل بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

ودفعت القوات الأمنية العراقية بتعزيزات إلى محيط السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء، بينما نفى مصدر مسئول فى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق( يونامى) ما تردد عن إخلاء مقرها بالمنطقة الخضراء بعد اقتحام متظاهرين لمقر البرلمان العراقى.

وقال الناطق الاعلامى باسم بعثة الأمم المتحدة سمير غطاس أن ما تردد عن إخلاء مقر يونامى عار عن الصحة والبعثة تعمل من مقرها بالمنطقة الخضراء.

ومن جهتها، أغلقت قيادة "عمليات بغداد" مداخل العاصمة العراقية بالكامل ومنعت الدخول اليها وسمحت فقط بالخروج، تحسبا لتطور الأحداث بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء، ووفقا لقرارها إعلان حالة الطوارئ فى بغداد.

وردد المتظاهرون هتافات تؤكد على سلمية التظاهرات وعدم المساس أو الاحتكاك بالقوات الأمنية، والتزموا بذلك ولم يحدث احتكاك مع قوات الأمن التى لم تمنع المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء أو مقر البرلمان.. ولكن عدد من المتظاهرين اعتدوا بالضرب على رئيس كتلة "الفضيلة" النائب عمار طعمة خلال خروجه من مبنى مجلس النواب لحظة اقتحامه.

وظل العدد الأكبر من المتظاهرين خارج اسوار المنطقة الخضراء لاسيما من النساء والأطفال وأظهرت العديد من الصور عناصر لقوات الأمن مع المتظاهرين رافعين العلم العراقى بساحة "كرادة مريم" وسط بغداد قبالة مدخل بوابة مجلس النواب العراقى.

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