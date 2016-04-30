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بالفيديو.. جندى عراقى ينضم لأنصار مقتدى الصدر فى المنطقة الخضراء

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بالفيديو.. جندى عراقى ينضم لأنصار مقتدى الصدر فى المنطقة الخضراء بالفيديو.. جندى عراقى ينضم لأنصار مقتدى الصدر فى المنطقة الخضراء
انضم أحد الجنود العراقيين لأنصار مقتدى الصدر بالمنطقة الخضراء التى قاموا باقتحامها اليوم السبت، وشارك الجندى المتظاهرين احتفالهم وفرحتهم وقاموا بتقبيله والتهليل له.

وكان أنصار الصدر قد سيطروا على القاعة الرئيسية لمجلس النواب العراقى، وذلك عقب اقتحامه اليوم السبت، حيث قاموا بتحطيم أثاث مبنى البرلمانن مرددين "نعم نعم لمقتدى، نعم نعم للعراق، لا لا للمحاصصة".


>- بالفيديو.. نصار مقتدى الصدر يقتحمون المنطقة الخضراء فى بغداد

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