بالصور.. محافظ مطروح يهنئ الأقباط بعيد القيامة بكنيسة العذراء

قدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، التهنئة لأقباط مصر عامة وأقباط مطروح خاصة، بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، خلال زيارته اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء وسط مدينة مرسى مطروح، وأكد على وحدة صف المصريين وتكاتفهم فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، لأنهم دائمًا رغم كل المحن والتحديات يدًا ونسيجًا واحدًا، من خلال قيادة سياسية واعية.

وأكد المحافظ على حرصه الدائم على التواصل، مع أبناء المحافظة مسلمين ومسيحيين، فى ظل حبهم وتوادهم الحقيقى، ليس فى المناسبات فقط ولكن طوال الوقت وحرصهم جميعًا على تنمية وبناء محافظة مطروح الواعدة.

وقرر المحافظ التنسيق مع أبناء المحافظة من الأقباط، لتنظيم ندوة تثقيفية بشأن أحوال مصر السياسية والاقتصادية والأمن القومى فى ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

ووافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض بمطروح، لإقامة مدافن للأقباط بالمحافظة، مع إنهاء الإجراءات كافة من خلال الجهات المعنية.

رافق محافظ مطروح خلال تقديم التهنئة، السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وعبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من مديرى المديريات والإدارات.

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