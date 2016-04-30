لعبة في الجول - هيثم فاروق: بكيت بسبب النجم الساحلي

هل تتذكر دموع ديفيد لويز مع سباعية ألمانيا الشهيرة في كأس العالم؟ بكاء ديفيد بيكام في أخر مباراة له؟ بالوتيلي بعد نهائي يورو 2012؟ رجال أقوياء كسرتهم كرة القدم وجعلتهم يبكون، FilGoal.com يسأل نجوم الكرة المصرية في لعبة جديدة، متى بكوا بسبب الكرة؟ "> مين فينا معيطش بسبب الكورة ؟ سؤال الحلقة الاولى من برنامج #اتفرج_في_الجولبالتعاون مع Itfarrag - اتفرَّج Posted by Posted by FilGoal.com on Monday, April 11, 2016

هيثم فاروق بكى في حياته مرة وحيدة بسبب كرة القدم، وحينها كان لاعبا في صفوف الزمالك.

ويروي هيثم فاروق لـ FilGoal.com سبب بكائه.

"تعود القصة لعام 1999 حين كنت لاعبا في صفوف نادي الزمالك".

"كنت عائد لتوي من رحلة الاحتراف الخارجي حيث لعبت لفترة في الدوري الهولندي".

"وحينها ودعنا كأس الكؤوس الإفريقيو من دور نصف النهائي أمام نادي النجم الساحلي التونسي".

"خسرنا في تونس بهدفين مقابل لا شئ، ثم فزنا في القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن ذلك لم يكن كافيا لتأهلنا".

"في مباراة الإياب بالقاهرة تقدم النجم الساحلي بهد، وفي الشوط الثاني سجلنا ثلاثة أهداف، لكننا احتجنا لهدف أخر ولم ندركه".

"بكيت بشدة عقب اللقاء، ولكن إبراهيم يوسف رحمة الله عليه هو من واساني في تلك الليلة وهدأني".