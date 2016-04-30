طالب يقطع عضوه الذكرى بسبب مروره بأزمة نفسية فى المنيا

قطع طالب 18 سنة عضوه الذكرى وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج فى سمالوط بالمنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد محمد أبو الليل مأمور مركز شرطة سمالوط، بورود بلاغ من المستشفى العام، يفيد وصول "مايكل.م"، 18 سنة، طالب بالمرحله الثانوية، ويقيم بقرية الطيبة التابعة لدائرة المركز، مصاب بحالة نزيف شديد، نتيجة قطع العضو الذكرى، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

بانتقال فرق من وحدة مباحث مركز سمالوط، تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس إدارة البحث الجنائى، وبسؤال أسرة الطالب لم تتهم أحداً بارتكاب الواقعة، وقررت أن الطالب يعانى من حاله نفسيه واضطراب وتوتر، بسبب كثرة مذاكرة دروسه، بحسب ما قالته أسرته، كما رجحت التحريات أن الطالب قام بقطع عضوه بعد مروره بأزمة نفسية شديدة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الظروف والملابسات، وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق، فيما تقرر نقل المصاب إلى المستشفى الجامعى، تحت تصرف النيابة.

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