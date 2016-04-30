بالصور.. أشرف الشيحى:إصدار قانون جديد يضع البحث العلمى بالخريطة العالمية

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن وضع البحث العلمى فى مصر غير مرضٍ، والوزارة بصدد إصدار قانون خاص بالبحث العلمى خلال الفترة القادمة، وانتهى المتخصصون بالوزارة من وضع اللمسات الأخيرة فى بنوده لكى يعرض خلال الأسبوع القادم على مجلس الوزراء ومن ثم عرضه على البرلمان.

وأضاف "الشيحى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتوقع إصدار القانون بشكل سريع واعتماده من البرلمان لأنه سيتيح فرصا كثيرة للاستفادة من الأبحاث العلمية، ويكون له عائد اقتصادى لأنه يقوم بتحويل الأبحاث من أفكار إلى منتج يسهل تنفيذه وتسويقه والاستفادة منه خلال تكاتف الجهات البحثية والتنفيذية فى الدولة.

وأوضح وزير التعليم العالى أن القانون سيضع مصر على الخريطة العلمية والبحثية العالمية خلال السنوات القادمة، وسيكون له عائد يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.

وأشار أشرف الشيحى أنه خلال اجتماعه مع مجلس أمناء مدينة برج العرب فى الإسكندرية، ناقش عدة قرارات وأهمها إنشاء مركز للطاقة المتجددة وتوحيد التعاون بين العديد من المؤسسات التى تهتم بمجال الطاقة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والنووية لتحسين مستوى الأبحاث العلمية وتوحيد أهداف المراكز البحثية فى مصر.

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