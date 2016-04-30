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تشغيل 226 عاملا موسميا بمصيف بلطيم استعداداً لموسم المصايف

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تشغيل 226 عاملا موسميا بمصيف بلطيم استعداداً لموسم المصايف تشغيل 226 عاملا موسميا بمصيف بلطيم استعداداً لموسم المصايف
قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ تشغيل 226 عاملا موسميا باليومية خلال موسم الصيف بداية من الأول من مايو المقبل حتى 30 سبتمبر، استعداداً لاستقبال موسم صيف هذا العام، لتوفير كل الخدمات والحتياجات.

وقال المحاسب فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، خلال تصريحات له، اليوم السبت، أنه ورد له موافقة اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ على تشغيل 226 عاملا موسميا، منهم 100 عامل نظافة يتم تشغيلهم حسب كثافة المصيف، و80 عامل إنقاذ يتم تشغيلهم حسب كثافة المصيف، و30 فرد أمن وحراسة، و8 سائقين، و8 عمال إشغالات.

وأضاف شميس أنه سيتم تكليف عمال النظافة والعاملين بالحملات الصحية والصيانة والمرافق بمدينة مصيف، للعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، اعتباراً من الأول من مايو حتى 30 سبتمبر المقبل.


>- بالفيديو.. محافظ كفرالشيخ يتابع استعدادات استقبال أعياد الربيع

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