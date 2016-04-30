جامعة بنها تحصد 6 ميداليات بملتقى الفرسان لذوى الاحتياجات الخاصة

حصدت جامعة بنها، برعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على 6 ميداليات فى ملتقى الفرسان لذوى الاحتياجات الخاصة والذى نظمته جامعة عين شمس بمشاركة الاتحادات الطلابية بالجامعات.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إن الجامعة حصلت على 6 ميداليات منهم ميدالية ذهبية، وأخرى فضية والباقى برونزية فى ألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة الجرس، وذلك خلال فعاليات الملتقى.

وأشار مصبح إلى أنه سوف يتم تنظيم احتفالية يحضرها قيادات الجامعة لتكريم الطلاب الفائزين والمتميزين فى المسابقات والأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة.

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