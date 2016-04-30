أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة بنها تحصد 6 ميداليات بملتقى الفرسان لذوى الاحتياجات الخاصة

Google+ Print
جامعة بنها تحصد 6 ميداليات بملتقى الفرسان لذوى الاحتياجات الخاصة جامعة بنها تحصد 6 ميداليات بملتقى الفرسان لذوى الاحتياجات الخاصة
حصدت جامعة بنها، برعاية الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على 6 ميداليات فى ملتقى الفرسان لذوى الاحتياجات الخاصة والذى نظمته جامعة عين شمس بمشاركة الاتحادات الطلابية بالجامعات.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، إن الجامعة حصلت على 6 ميداليات منهم ميدالية ذهبية، وأخرى فضية والباقى برونزية فى ألعاب القوى وتنس الطاولة وكرة الجرس، وذلك خلال فعاليات الملتقى.

وأشار مصبح إلى أنه سوف يتم تنظيم احتفالية يحضرها قيادات الجامعة لتكريم الطلاب الفائزين والمتميزين فى المسابقات والأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة.
>

- جامعة بنها تشارك فى بطولة الجامعات للكونغ فو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365