وزير الدفاع يطمئن على الحالة الصحية لمصابي القوات المسلحة بالمستشفيات العسكرية

قام الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة بزيارة عدد من المصابين من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى تطهير البؤر الإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال سيناء ، ويخضعون للعلاج حالياً بالمستشفيات العسكرية.

ونقل القائد العام تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكداً أن ما يقدموه من بطولات وتضحيات فى التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته، يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلاً بعد جيل ومبعث فخر وإعتزاز لكل مصرى.

ووجه الفريق أول صدقى صبحى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء والعودة إلى وحداتهم لاستكمال الدفاع عن كرامة الوطن وسيادته.