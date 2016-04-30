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النائب العام يأمر بفتح تحقيقات في مقتل 13 مصري بمدينة بني وليد الليبية

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النائب العام يأمر بفتح تحقيقات في مقتل 13 مصري بمدينة بني وليد الليبية النائب العام يأمر بفتح تحقيقات في مقتل 13 مصري بمدينة بني وليد الليبية

المستشار نبيل صادق النائب العام – أرشيفية

أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارا بإجراء التحقيق فيما تضمنه كتاب الشئون القنصلية والمصريين بالخارج بوزارة الخارجية المصرية بشأن مقتل مواطنين مصريين في مدينة بني وليد الليبية بتاريخ 27 أبريل الجاري.

تبين وفقا لما ورد بالكتاب المشار إليه أن إجمالي عدد المصريين في الحادث 21 مواطنا مصريا منهم 13 لقوا مصرعهم، ومواطن واحد مصاب بطلق ناري مودع بالمستشفى في حالة حرجة، وتواجد 7 أخرين يجري معهم تحقيقا بنيابة “ترهونة” بليبيا وحالتهم جيدة.

وتبين أن سالفي الذكر دخلوا الأراضي الليبية صحبة عدد 11 سوري وصوماليين إثنين، وذلك عن طريق دولة السودان كهجرة غير شرعية.

وقد أمر النائب العام بتكليف إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة المصرية لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة في دولة ليبيا لموافاتها بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة وتقارير الطب الشرعي وما تضمنته التحريات وكافة ما أتخذ من إجراءات في هذا الخصوص.
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