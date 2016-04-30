وضع حجر الأساس لأول محكمة فى حلايب الأربعاء المقبل

قالت مصادر قضائية، إن وفد قضائى من وزارة العدل، يغادر القاهرة الأربعاء المقبل إلى مدينة حلايب، لوضع حجر الأساس لأول محكمة تخدم اهالى منطقة حلايب و0شلاتين، وأبو رماد، بدلا من اعتمادهم على محكمة البحر الأحمر بالغردقة فى انجاز شئونهم.

ياتى هذا بناءا على قرار وزير العدل الذى اعتمده الأسبوع الماضى، بإقامة مجمع محاكم بمدينة حلايب، و قد أوكل هذه المهمة لعدد من مساعدى الوزير، والأعضاء الفنيين بالوزارة.

وصرح القاضى خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن المجمع يأتى تأكيدا للسيادة المصرية على هذه المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى تيسير لإجراءات التقاضى لكافة المواطنين بالجمهورية.

وأوضح النشار، أن المجمع يقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع و سيضم عددا من الدوائر على أدواره الثلاثة شاملة دوائر جنائية ومدنية ودوائر لمحكمة الأسرة، كما سيحتوى المجمع على إدارات للنيابة العامة والنيابات المتخصصة وفرعا لهيئة قضايا الدولة وغرفا لنقابة المحامين، كما سيلحق به مبنى مستقل لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي مع مشرحة حديثة وثلاجات، وكذلك مبنى آخر للشهر العقاري بأنواعه وتوثيق العقود.

>وتقام حول المبنى حدائق تتناسب مع طبيعة المنازعات المنظورة أمام دوائر الأسرة وما قد تقتضيها من حضور الصغار لها.

وأضاف النشار، أنه روعى فى التصميم إمكانية التحديث لاستيعاب التطوير المستقبلي وأنه يعتمد على الطاقة الذاتية، وسيزود عند افتتاحه بغرف خدمات رئيسية تغذى شبكات المعلومات والاتصالات بالتقنيات التي تخدم أغراض المجمع.

وأشار إلى أن المبنى وملحقاته تبرعت بتصميمه وإنشائه شركة مصرية للمقاولات مملوكة لأحد رجال الأعمال في استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة في بناء الوطن، والمساهمة في التخفيف من على كاهل الدولة ، وقد اعتزمت الشركة إتمام انجاز المبنى وتسليمه خلال عامين .

ومن المقرر أن يشهد هذا الحدث محافظ البحر الأحمر السيد اللواء أحمد عبد الله، ، ولفيف من المسئولين وشيوخ القبائل والمواطنين هناك.

تعيين أنور الجابرى مساعدا لوزير العدل لشئون فض المنازعات خلفا لعزت خميس

>