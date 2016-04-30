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الداخلية تنظم قداسا للأقباط نزلاء السجون احتفالا بعيد القيامة المجيد

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الداخلية تنظم قداسا للأقباط نزلاء السجون احتفالا بعيد القيامة المجيد الداخلية تنظم قداسا للأقباط نزلاء السجون احتفالا بعيد القيامة المجيد
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتنظيم قداس للأقباط نزلاء السجون العمومية على مستوى الجمهورية، حيث سمحت الوزارة للنزلاء بممارسة الطقوس الدينية بحضور رجال الدين، وتلقى الهدايا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن ذلك يأتى انعاكسا للسياسية الإصلاحية للوزارة، وحرصاً على تنفيذ السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوصيل أوجه الرعاية للسجناء، والسماح لهم بالالتقاء بذويهم وتقديم التهانى لهم خلال الأعياد.

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