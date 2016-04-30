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بالصور.. "الداخلية" تحبط تهريب 64 قطعة حشيش داخل فسيخ عبر مطار برج العرب

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بالصور.. "الداخلية" تحبط تهريب 64 قطعة حشيش داخل فسيخ عبر مطار برج العرب بالصور.. "الداخلية" تحبط تهريب 64 قطعة حشيش داخل فسيخ عبر مطار برج العرب
تمكن قطاع مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية اليوم، السبت، من ضبط مواطن حاول تهريب 64 قطعة حشيش داخل "فسيخ" عبر مطار برج العرب بالإسكندرية.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما ارتابت الخدمات الأمنية بمطار برج العرب فى راكب ضمن الرحلة "95555" المتجهة من الإسكندرية إلى الكويت، وتم عرضه برفقة حقائبه على جهاز "الإكس راى"، حيث تبين وجود كميات من المواد المخدرة بحوزته.

وتبين أن المسافر يدعى "محمد.أ" 51 سنة، ومقيم بمحرم بك فى الإسكندرية، وضع 64 قطعة حشيش داخل كمية من الفسيخ لتهريبها للكويت.

واعترف المتهم أمام رجال الشرطة بحيازته للمضبوطات لتهريبها للخارج، فأمر اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء باحالة المتهم للنيابة والتحفظ على المضبوطات.

تهريب مخدرات داخل الفسيخ (1)

تهريب مخدرات داخل الفسيخ (2)

تهريب مخدرات داخل الفسيخ (3)

تهريب مخدرات داخل الفسيخ (4)

تهريب مخدرات داخل الفسيخ (5)


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